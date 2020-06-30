Тюменец ударил ножом брата и его сожительницу из-за места на кровати

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:53:42+03:00

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В Тюменской области предъявили обвинение 61-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он напал с ножом на родственника и его любимую.

Потерпевший с сожительницей приехал в гости к брату в село Ингалинское Упоровского района. 27 июня ночью они распивали алкоголь и неожиданно поссорились. Хозяину дома не понравилось, что гости заняли его кровать. Он схватил охотничий нож и три ударил в живот родственника.

– Женщина попыталась защитить любимого и получила от злоумышленника ранение в бедро. Она успела вызвать скорую помощь, и благодаря усилиям медиков мужчину удалось спасти. Оба потерпевших сейчас проходят лечение в стационаре, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU