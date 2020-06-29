2020-06-29T17:04:22+03:00
Общество

Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»

Зампред Тюменской областной думы призвал местных жителей реализовать избирательное право
Вадим Бегун
Поделиться:
Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно». Фото - сайт Тюменской областной думы.Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно». Фото - сайт Тюменской областной думы.
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил высокий уровень организации выборного процесса.

– Тюменская область, как всегда, на высоте. Голосование проходит организованно и спокойно, – сообщил Пискайкин.

Глава тюменской партии «Справедливая Россия» заявил, что на избирательных участках соблюдается социальная дистанция, выдаются одноразовые перчатки, маски и индивидуальные ручки.

Владимир Пискайкин призвал жителей Тюменской области отнестись к голосованию по поправкам в Конституцию РФ серьезно, так как от активности граждан зависит будущее всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»
В тюменском озере Липовое нашли опасные для человека энтеровирусы
В Тюмени пенсионер на «Лексусе» пытался дать взятку за езду по встречке
В Тюмени врачи спасли малыша, захлебнувшегося в ванне
Председатель Союза тюменских пенсионеров: «Поправки касаются каждого гражданина страны»
Лидеры ветеранского движения призывают тюменцев принять участие в голосовании
Виктор Тарасевич: «Участие в голосовании – наш гражданский долг»
Геннадий Чеботарев призвал тюменцев участвовать в голосовании за поправки
Тюменец отпинал бывшую девушку до разрыва печени
На уроках в тюменских школах будут проводить телемосты с другими странами
У тюменской набережной появился новый памятник
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 июня 2020 года увеличилось на 65 человек
В Тюменской области по вине главного зоотехника погибли 400 коров
В Тюмени в очередной раз перенесли начало «Трудового лета – 2020»
Тюменцы, живущие в центре, остались без горячей воды на две недели
Тюменский завод-банкрот расстался с автомобилями и станками
В Тюмени с балкона на 22-м этаже выпала женщина
В Тюмень вернется тепло
Семья из трех человек погибла в ДТП на тюменской трассе
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров
Два тюменца выиграли автомобили на викторине фестиваля «Время Побед»