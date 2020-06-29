Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»
Заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил высокий уровень организации выборного процесса.
– Тюменская область, как всегда, на высоте. Голосование проходит организованно и спокойно, – сообщил Пискайкин.
Глава тюменской партии «Справедливая Россия» заявил, что на избирательных участках соблюдается социальная дистанция, выдаются одноразовые перчатки, маски и индивидуальные ручки.
Владимир Пискайкин призвал жителей Тюменской области отнестись к голосованию по поправкам в Конституцию РФ серьезно, так как от активности граждан зависит будущее всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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