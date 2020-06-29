2020-06-29T15:33:23+03:00
Общество

В тюменском озере Липовое нашли опасные для человека энтеровирусы

Ранее специалисты отобрали пробы воды
Вадим Бегун
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В тюменском озере Липовое нашли опасные для человека энтеровирусы. Фото - 2Гис.В тюменском озере Липовое нашли опасные для человека энтеровирусы. Фото - 2Гис.
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В Тюмени специалисты управления Роспотребнадзора провели мониторинг качества воды местных водоемов. Озера проверили на санитарно-химический, микробиологический и паразитологический состав.

Как сообщили в ведомстве, в воде озера Липовое обнаружено превышение уровней хлоридов. В этом же водоеме зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию колифагов. Это свидетельствует о наличии опасных для человека энтеровирусов в воде.

– В озерах Цимлянское, Круглое, Нижнее Кривое, Цыганское, а также в водоемах: пруд Оловянникова, пруд Утиный, пруд Южный превышений санитарно-гигиенических нормативов не зарегистрировано. Однако купание в них запрещено, – добавили в управлении.

В ведомстве напомнили, что места отдыха в Тюменской области заработают только при переходе к третьему этапу снятия ограничений. В настоящее время в регионе достигнут только второй этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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