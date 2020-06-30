2020-06-30T05:00:26+03:00
Общество

Погода на 30 июня в Тюмени: дожди прекратятся

Только утром небо будет ясным
Вадим Бегун
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В Тюмени дожди прекратятся.В Тюмени дожди прекратятся.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 30 июня, утро в Тюмени ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 10 – 14 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 метр в секунду.

30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы.

Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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