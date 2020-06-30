2020-06-30T05:40:39+03:00
Происшествия

Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу. Фото - pixabay.com.Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу. Фото - pixabay.com.
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К участковому уполномоченному полиции во время обхода административного участка обратилась жительница села Журавлевского. Женщина заявила, что сожитель угрожает ей расправой.

– Полицейский установил, что ссора возникла между сожителями в процессе совместного распития алкогольных напитков. В ходе конфликта ранее судимый 39-летний безработный местный житель схватил вилы и высказал в адрес женщины угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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