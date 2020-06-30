30 Июнь 2020 2020-06-30T07:40:49+03:00

Тюменец после ссоры с женой заночевал в чужом авто и угнал его. Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть отдела полиции № 7 обратился местный житель. Мужчина заявил об угоне автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов, просмотрев камеры видеонаблюдения, обнаружили угнанную машину около продуктового магазина на улице Широтной. В авто никого не было, двери оказались заперты. Тогда полицейские устроили засаду, дождались вернувшегося злоумышленника и задержали его.

– Ранее судимый 43-летний подозреваемый познакомился с хозяином авто на улице. Злоумышленник рассказал новому приятелю о крупной ссоре с женой и о том, что его выгнали из дома. Автомобилист решил помочь и пустил его переночевать в машину, однако утром товарищ исчез с транспортом, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Оказалось, что подозреваемому позвонил давний друг и пригласил выпить. Мужчина согласился и уехал на чужой машине. В настоящее время ее возвратили законному владельцу. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU