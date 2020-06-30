2020-06-30T08:47:38+03:00
Здоровье

Врачи сохранили тюменке единственную почку

Сейчас пациентка готовится к выписке
Вадим Бегун
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Врачи сохранили тюменке единственную почку. Фото - МСЧ "Нефтяник".Врачи сохранили тюменке единственную почку. Фото - МСЧ "Нефтяник".
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В тюменской клинике «Нефтяник» провели сложную операцию пациентке с единственной функционирующей почкой. Ранее у 57-летней женщины выявили крупную опухоль правой почки, прорастающую в крупные сосуды органа.

Операция предстояла непростая: нельзя было игнорировать возможные осложнения в виде мочевых затеков, гематом и полного прекращения почечной деятельности. Однако основная проблема заключалась в другом: при дополнительном обследовании выяснилось, что левая почка, в результате хронических заболеваний, почти полностью утратила свою функцию.

– Хирурги успешно провели многочасовую операцию по резекции с реконструкцией части сохраненной почки. На сегодняшний день пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. Оперативное вмешательство на левой почке ей еще предстоит, но уже после полного восстановления и дополнительной диагностики, – рассказала пресс-секретарь МСЧ «Нефтяник» Елена Куликова.

Заведующий онкоурологическим отделением медико-санитарной части Алексей Пономарев в условиях пандемии порекомендовал не терять бдительность по отношению к своему здоровью и контролировать состояние организма, чтобы при малейших подозрениях на какие-то отклонения обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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