2020-06-29T14:35:25+03:00
Происшествия

В Тюмени пенсионер на «Лексусе» пытался дать взятку за езду по встречке

В отношении водителя возбудили уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени пенсионер на «Лексусе» пытался дать взятку за езду по встречке. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени пенсионер на «Лексусе» пытался дать взятку за езду по встречке. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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На улице Котельщиков в Тюмени автоинспекторы остановили «Лексус», который ехал по встречной полосе. За рулем дорогого внедорожника находился 68-летний водитель, который, как выяснилось, управлял авто без водительских прав: их отобрали за пьяное вождение.

Пытаясь уйти от ответственности, пенсионер положил в патрульном автомобиле 500-рублевую купюру. Ему тут же сообщили, что за дачу взятки нарушитель может попасть в тюрьму. Однако тюменца это не остановило: мужчина забрал 500 рублей и положил вместо нее купюру достоинством в две тысячи рублей.

– На место вызвали следственно-оперативную группу, которая оформила факт дачи взятки. В отношении водителя возбудили уголовное дело и привлекли его к административной ответственности за нарушение ПДД, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в этом году в регионе на 31-го водителя возбуждены уголовные дела за дачу взятки сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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