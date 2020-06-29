В Тюмени врачи спасли малыша, захлебнувшегося в ванной

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:04:21+03:00

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В Тюмени медики экстренно помогли пятимесячному мальчику, который захлебнулся в ванной. Вызов поступил в минувшее воскресенье, 28 июня, в 19.36

Как выяснилось, ребенок ненадолго остался один ванной с надувным кругом на шее. Вернувшись, мать обнаружила сына под водой. Она вытащила уже посиневшего малыша и вызвала скорую помощь. К счастью, все обошлось благополучно.

– Состояние маленького пациента оценили как средней степени тяжести и оперативно доставили в Областную клиническую больницу № 1. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Родители запомнят этот урок на всю жизнь, – отметил врач.

В пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Тюмени Специалисты скорой помощи рассказали, что в подобных ситуациях нужно сесть на стул, положить ногу на ногу, после чего положить ребенка животом на колено и, придерживая одной рукой подбородок, другой рукой ритмично надавливать на спину. Попавшая вода вытечет, и ребенок задышит.

ИСТОЧНИК KP.RU