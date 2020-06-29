2020-06-29T13:39:40+03:00
Общество

Председатель Союза тюменских пенсионеров: «Поправки касаются каждого гражданина страны»

По мнению Нины Половниковой, наиболее важны поправки в социальном блоке
Вадим Бегун
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Председатель Союза тюменских пенсионеров: «Поправки касаются каждого гражданина страны». Фото - Тюменская областная дума.Председатель Союза тюменских пенсионеров: «Поправки касаются каждого гражданина страны». Фото - Тюменская областная дума.
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Председатель Союза тюменских пенсионеров Нина Половникова заявила, что законы России должны изменяться согласно тем условиям, в которых мы сейчас живем. По ее мнению, очень важно, чтобы страна развивалась своим путем.

– У Некрасова в поэме есть такие строчки – «новое время, новые песни». На дворе XXI век. Архиважно – чтобы государство было самостоятельным. Поправки, которые предлагается внести в Конституцию, как раз этому способствуют, – отметила Половникова.

Она также считает, что наиболее важны поправки, касающиеся социального блока, так как они охватывают и молодежь, и работающих людей, и пенсионеров.

Председатель Союза тюменских пенсионеров заявила, что на избирательном участке соблюдены все нормы безопасности. На входе ей обработали антисептиком руки, выдали одноразовые перчатки и маску.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Тюменцы могут проголосовать на своих участках с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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