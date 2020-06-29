2020-06-29T13:30:22+03:00
Общество

Лидеры ветеранского движения призывают тюменцев принять участие в голосовании

На избирательных участках соблюдены все необходимые меры безопасности
Вадим Бегун
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Лидеры ветеранского движения призывают тюменцев принять участие в голосовании. Фото - pixabay.com.Лидеры ветеранского движения призывают тюменцев принять участие в голосовании. Фото - pixabay.com.
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Жители тюменского района Лесобаза пришли на избирательные участки, несмотря на сильный дождь. Местные жители активно выражают свою гражданскую позицию. К этому призывает и председатель совета ветеранов Калининского района Галина Филина.

– Конституция – это Основной Закон страны. Она была принята давно, и за последние годы и мир, и наша страна сильно изменились. Само время требует перемен. Голосую, потому что мне важно выразить свою гражданскую позицию. Всей душой болею за укрепление суверенитета и государственности России, – отметила Филина.

По мнению Галины Павловны, закрепление в Конституции изменений по волонтерству стало бы хорошим подспорьем для многих категорий граждан. Так, например, возглавляемому ею совету ветеранов помогают более 100 добровольцев, которые ухаживают за пожилыми и занимаются патриотическим воспитанием детей.

– Голосование по поправкам в Конституцию организовано с соблюдением всех требований безопасности. Призываю всех ветеранов принять в нем участие, – резюмировала Галина Филина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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