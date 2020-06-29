Виктор Тарасевич: «Участие в голосовании – наш гражданский долг»

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:32:56+03:00

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Председатель Тюменского городского клуба ветеранов войны и труда Виктор Тарасевич заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ – важное мероприятие, в котором должен принять участие каждый россиянин. Сам он проголосовал сегодня, 29 июня, на избирательном участке № 2120.

– Участие в таком значимом для страны мероприятии – наш гражданский долг. Каждые выборы ветераны приходят на избирательные участки для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Ветераны – сознательная часть общества, людям нашего возраста и жизненного опыта очень важно высказать свое мнение, которое может повлиять на будущее страны, – отметил Тарасевич.

По его словам, поправки гарантируют защиту и поддержку ветеранов. Одно из самых важных изменений предписывает, что пенсия не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. Это правило подтверждено и уже успешно работает, считает председатель местного клуба ветеранов.

Напомним, что голосование будет проходить в Тюменской области и во всех регионах страны по 1 июля. Избирательные участки работают каждый день с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU