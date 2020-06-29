Тюменец отпинал бывшую девушку до разрыва печени

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:53:53+03:00

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В Тюмени полицейские задержали ранее не судимого 29-летнего местного жителя. На него донесла потерпевшая, которая обратилась в больницу после избиения.

В день происшествия между бывшими сожителями произошел конфликт из-за того, что девушка заявила о разрыве отношений и попросила съехать с квартиры. Горожанину такое решение не пришлось по душе. В разгар скандала мужчина повалил сожительницу на пол и стал бить ее ногами в живот.

– Приехавшие медики диагностировали у потерпевшей закрытые травмы брюшной полости и разрыв печени. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что в отношении тюменца возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU