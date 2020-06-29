У тюменской набережной появился новый памятник

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:02:37+03:00

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В Тюмени на набережной реки Туры у Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря установили новый памятник. Высокохудожественная композиция посвящена Царской семье.

– Место установки памятника выбрано не случайно. Многие годы рядом с монастырем были речная пристань и железнодорожная станция «Тура», куда в августе 1917 года доставили поездом из Санкт-Петербурга ссыльную Временным правительством семью Императора Николая II. С этого места царская семья была отправлена по реке на пароходе «Русь» в город Тобольск, – рассказали в информационном отделе Тобольской Духовной семинарии.

Также стало известно, что макет памятника разработала академия художника Ильи Глазунова. Выполнила его Ирина Макарова в мастерской «ЛитАрт» города Жуковский.

ИСТОЧНИК KP.RU