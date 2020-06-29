29 Июнь 2020 2020-06-29T10:37:53+03:00

В Тюменской области по вине главного зоотехника погибли 400 коров. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении ветеринара сельскохозяйственного кооператива. Женщину обвиняют в нарушении ветеринарных правил.

С ноября 2019 по январь 2020 года главный зоотехник скрывала факт самопроизвольных абортов и мертворождений у крупного рогатого скота на одной из местных ферм. Как известно, все это являлось признаками инфекционного заболевания «Бруцеллез».

– В связи с несвоевременным диагностированием болезни и распространением эпизоотии у 400 коров было обнаружено заболевание и введен карантин. На предприятии утилизировали всех животных. Таким образом, кооперативу причинен ущерб на сумму около 22 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU