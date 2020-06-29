В Тюмени в очередной раз перенесли начало «Трудового лета – 2020»
В Тюмени снова перенесли начало «Трудового лета – 2020». Это происходит в связи с продлением режима повышенной готовности на территории региона, на этот раз до 5 июля.
Дополнительных документов подросткам оформлять не потребуется. Все запланированные и выбранные рабочие места им предоставят.
– Ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обязательно обратиться туда, куда подавали документы. Также можно позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан по телефонам: 51-79-51, 51-79-52, 51-79-63, – сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что летом 2020 года в отряды мэра в областном центре пригласят на 304 человека больше. Информация об этом заявлена в проекте бюджета Тюмени на 2020 и плановый период 2021–2022 гг.
ИСТОЧНИК KP.RU