29 Июнь 2020 2020-06-29T10:24:45+03:00

В Тюмени в очередной раз перенесли начало «Трудового лета – 2020». Фото - "Отряды мэра-Тюмень" во Вконтакте.

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В Тюмени снова перенесли начало «Трудового лета – 2020». Это происходит в связи с продлением режима повышенной готовности на территории региона, на этот раз до 5 июля.

Дополнительных документов подросткам оформлять не потребуется. Все запланированные и выбранные рабочие места им предоставят.

– Ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обязательно обратиться туда, куда подавали документы. Также можно позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан по телефонам: 51-79-51, 51-79-52, 51-79-63, – сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что летом 2020 года в отряды мэра в областном центре пригласят на 304 человека больше. Информация об этом заявлена в проекте бюджета Тюмени на 2020 и плановый период 2021–2022 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU