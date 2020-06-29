29 Июнь 2020 2020-06-29T09:32:33+03:00

В Тюмени с балкона на 22 этаже выпала женщина. Фото - соцсети.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени погибла женщина. Она выпала с общего балкона дома на улице Дружбы.

По словам очевидцев, они предпринимали попытку ее остановить, однако ничего не получилось. Один из них рассказал, что погибшая сидела прямо на ограждении балкона, затем наклонилась и выпала. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

– Труп женщины был обнаружен у дома №73/1 по улице Дружбы в 17.15. Смерть наступила в результате падения с общего балкона, расположенного на 22 этаже, – отметили в пресс-службе городской полиции.

В Следственном комитете по Тюменской области также добавили, что в результате инцидента погибла 34-летняя женщина. В настоящее время проводится доследственная проверка, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU