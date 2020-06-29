В Тюмень вернется тепло

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:24:00+03:00

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В Тюмень к концу этой недели вернется тепло. Возможно, на предстоящих выходных любители понежиться под лучами солнца смогут это, наконец, сделать.

Уже с завтрашнего дня, 30 июня, температура наружного воздуха станет потихоньку подниматься. Если во вторник столбик термометра будет показывать 17 градусов выше нуля, то в среду – уже 18, а в четверг – 19. Ночью также станет теплей – температура поднимется сразу на десять градусов – с восьми до 18.

Все эти дни, по прогнозам тюменских метеорологов, ожидается небольшой дождь (в среду – с грозой). Единственный день без осадков – это пятница. В этот день будет ярко светить солнце, ртуть в градуснике остановится на отметке в 23 градуса выше нуля.

На выходных, 4 и 5 июля, дожди возобновятся с новой силой, однако станет еще теплей – до +25 в субботу и до +27 в воскресенье. К сожалению, на следующей неделе дожди продолжатся, однако начало недели выдастся достаточно теплым. Непогода ожидает тюменцев лишь во вторник. В этот день ожидается понижение температуры воздуха до +18 градусов, будет дуть сильный северо-западный ветер, его порывы достигнут 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU