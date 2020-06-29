29 Июнь 2020 2020-06-29T08:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров. Всего было спасено три человека, эвакуирован один.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 51 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 42 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны на водоемах сами и следите за теми, кто находится рядом: ваше внимание и помощь может потребоваться оказавшимся в беде. Особое внимание – детям: не оставляйте их без присмотра. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности, можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU