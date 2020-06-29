Два тюменца выиграли автомобили на викторине фестиваля «Время Побед»

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:30:13+03:00

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Жители Тюмени Вячеслав и Сергей стали победителями четвертого дня викторины в рамках фестиваля «Время Побед». Оба они выиграли по автомобилю.

Во время прямого эфира с розыгрышем на телеканале «Тюменское время» Вячеслав, как и следует участнику викторины, находился у телевизора. Он правильно ответил на вопрос ведущего, что должен был совершить советский летчик, чтобы получить орден Отечества II степени: «Сбить два вражеских самолета».

Второму финалисту Сергею достался вопрос из области литературы. Ему нужно было назвать город, в котором главный герой рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека» Соколов встретил Ванюшку. «Урюпинск», – сразу же ответил мужчина и выиграл автомобиль.

Впереди еще три дня фестиваля «Время Побед». Тюменцы могут выиграть айфоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, фены, утюги, чайники, мультиварки. За четыре дня фестиваля определились обладатели трех квартир и четырех автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU