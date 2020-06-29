В Нижнетавдинском районе начался монтаж новых smart-ФАПов

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:44:00+03:00

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Монтаж новых smart-ФАПов, закупленных на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение», начался в Нижнетавдинском районе. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сейчас работы ведутся в посёлке Карагандинский и деревнях Новопокровка и Красный Яр.

На местах уже стоят модули будущих фельдшерско-акушерских пунктов. Рабочие занимаются наладкой электрической и канализационной систем, а потом приступят к внутренней отделке. В каждом ФАПе обустроят приёмный, процедурный и прививочный кабинеты, санитарные и хозяйственные комнаты, помещения для персонала. Медтехнику тоже закупят: ЭКГ, дефибриллятор, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови и другие приборы. В общем, для оказания экстренной медицинской помощи, профилактики и наблюдения будет всё необходимое.

Кроме того, специалисты озаботятся бесперебойной работой интернета. Дело в том, что современные ФАПы поддерживают дистанционный обмен данными и дают возможность онлайн-консультирования. Технология имеет большое значение для отдалённых сёл и деревень, так как позволяет жителям в полном объёме получать медико-санитарную помощь без выезда в райцентр и Тюмень.

В общей сложности в Нижнетавдинском районе в 2020 году установят шесть ФАПов. Скоро работа по монтажу модульных конструкций закипит в селе Конченбург, в посёлках Тукман и Торгили. Это самые удалённые населённые пункты от районного центра. Благодаря современным smart-ФАПам жителей обеспечат постоянным медицинским наблюдением.

Всего же в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в Тюменской области появится 41 новый ФАП. Из них 12 ФАПов – за счет федеральных средств, 29 – за счет региональных. Новые медицинские пункты появятся в 11 районах Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», развитие сельского здравоохранения за счёт расширения сети ФАПов – одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.

ИСТОЧНИК KP.RU