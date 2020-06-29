2020-06-29T07:44:00+03:00
Здоровье

В Нижнетавдинском районе начался монтаж новых smart-ФАПов

Они закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Областная больница №15Фото: Областная больница №15
Изменить размер текста:

Монтаж новых smart-ФАПов, закупленных на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение», начался в Нижнетавдинском районе. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сейчас работы ведутся в посёлке Карагандинский и деревнях Новопокровка и Красный Яр.

На местах уже стоят модули будущих фельдшерско-акушерских пунктов. Рабочие занимаются наладкой электрической и канализационной систем, а потом приступят к внутренней отделке. В каждом ФАПе обустроят приёмный, процедурный и прививочный кабинеты, санитарные и хозяйственные комнаты, помещения для персонала. Медтехнику тоже закупят: ЭКГ, дефибриллятор, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови и другие приборы. В общем, для оказания экстренной медицинской помощи, профилактики и наблюдения будет всё необходимое.

Кроме того, специалисты озаботятся бесперебойной работой интернета. Дело в том, что современные ФАПы поддерживают дистанционный обмен данными и дают возможность онлайн-консультирования. Технология имеет большое значение для отдалённых сёл и деревень, так как позволяет жителям в полном объёме получать медико-санитарную помощь без выезда в райцентр и Тюмень.

В общей сложности в Нижнетавдинском районе в 2020 году установят шесть ФАПов. Скоро работа по монтажу модульных конструкций закипит в селе Конченбург, в посёлках Тукман и Торгили. Это самые удалённые населённые пункты от районного центра. Благодаря современным smart-ФАПам жителей обеспечат постоянным медицинским наблюдением.

Всего же в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в Тюменской области появится 41 новый ФАП. Из них 12 ФАПов – за счет федеральных средств, 29 – за счет региональных. Новые медицинские пункты появятся в 11 районах Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», развитие сельского здравоохранения за счёт расширения сети ФАПов – одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из трех человек погибла в ДТП на тюменской трассе
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров
Два тюменца выиграли автомобили на викторине фестиваля «Время Побед»
В Тюмени участились кражи велосипедов
Тюменка перевела неизвестному почти сто тысяч рублей
В Нижнетавдинском районе начался монтаж новых smart-ФАПов
В Тобольске после капремонта откроется кабинет рентгенографии
Тюменские полицейские уничтожили более восьми гектаров конопли
У рынка Южный в Тюмени отключат светофоры
Погода на 29 июня в Тюмени: дождь на целый день
В Казанском районе появился ФАП на колёсах
Тюменские поисковики выиграли грант президента РФ на проведение регионального слёта
Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдёт при поддержке Минприроды РФ
Поисковики Тюменской области устанавливают судьбу солдата онлайн
В Ишиме снизилась смертность от онкопатологий благодаря работе Центра амбулаторной помощи
Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник
Глазки ялуторовских ребятишек спасёт новый автоматический рефрактометр
Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%
В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировки
В детском стационаре ОКБ № 2 появилось уникальное офтальмологическое оборудование
Где в Тюмени сдать клеща на анализ?
В Исетском районе появится частная сыроварня