2020-06-29T07:32:01+03:00
Здоровье

В Тобольске после капремонта откроется кабинет рентгенографии

Оборудование включат в систему Единого радиологического информационного сервиса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Дмитрий УженцевФото: Дмитрий Уженцев
Изменить размер текста:

Кабинет рентгенографии отроется после капитального ремонта в стационаре тобольской областной больницы № 3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, здесь появится новый рентгенографический комплекс российского производства, главные плюсы которого – широкий спектр рентгенодиагностики, уменьшение лучевой нагрузки и улучшение качества изображения.

Аппарат исследует органы грудной клетки, позвоночник, суставы, кисти, стопы, черепа и мягкие ткани пациента в положении сидя, стоя и лёжа. А ещё специалистам больше не нужна фотолаборатория, ведь установка цифровая. Изображение можно вывести на экран монитора и распечатать на принтере.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Жана Айтпаева, рентген-комплекс функционален, просто и удобен в работе. Исследование занимает мало времени, а снимки и описание по внутренней сети направляются на станцию врача-рентгенолога или доктору, который назначил исследование.

– Специалист может просмотреть их на мониторе своего рабочего компьютера. Благодаря этому время постановки диагноза значительно сокращается. Снимки хранятся в архиве компьютера и могут использоваться в любое время, - рассказал Жан Айтпаев.

Новое оборудование улучшит качество обследования пациентов, в том числе за счёт увеличения пропускной способности. Кроме быстрой работы станции, в больнице будут функционировать два рентген-кабинета, причём один из них – круглосуточный. Со временем оборудование включат в систему Единого радиологического информационного сервиса, которая создана в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и объединяет рабочие места врачей-рентгенологов юга Тюменской области.

В случае необходимости специалисты могут направлять снимок коллегам из других тюменских больниц, чтобы оценить результаты исследования. Это важно потому, что в областной больнице № 3 медицинскую помощь оказывают большому количеству пациентов. А современные технологии позволяют точно планировать и прогнозировать лечение, согласовывать его с иногородними специалистами с помощью телемедицины и повышать качество медицинской помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из трех человек погибла в ДТП на тюменской трассе
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров
Два тюменца выиграли автомобили на викторине фестиваля «Время Побед»
В Тюмени участились кражи велосипедов
Тюменка перевела неизвестному почти сто тысяч рублей
В Нижнетавдинском районе начался монтаж новых smart-ФАПов
В Тобольске после капремонта откроется кабинет рентгенографии
Тюменские полицейские уничтожили более восьми гектаров конопли
У рынка Южный в Тюмени отключат светофоры
Погода на 29 июня в Тюмени: дождь на целый день
В Казанском районе появился ФАП на колёсах
Тюменские поисковики выиграли грант президента РФ на проведение регионального слёта
Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдёт при поддержке Минприроды РФ
Поисковики Тюменской области устанавливают судьбу солдата онлайн
В Ишиме снизилась смертность от онкопатологий благодаря работе Центра амбулаторной помощи
Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник
Глазки ялуторовских ребятишек спасёт новый автоматический рефрактометр
Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%
В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировки
В детском стационаре ОКБ № 2 появилось уникальное офтальмологическое оборудование
Где в Тюмени сдать клеща на анализ?
В Исетском районе появится частная сыроварня