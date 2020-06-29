В Тобольске после капремонта откроется кабинет рентгенографии

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:32:01+03:00

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Кабинет рентгенографии отроется после капитального ремонта в стационаре тобольской областной больницы № 3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, здесь появится новый рентгенографический комплекс российского производства, главные плюсы которого – широкий спектр рентгенодиагностики, уменьшение лучевой нагрузки и улучшение качества изображения.

Аппарат исследует органы грудной клетки, позвоночник, суставы, кисти, стопы, черепа и мягкие ткани пациента в положении сидя, стоя и лёжа. А ещё специалистам больше не нужна фотолаборатория, ведь установка цифровая. Изображение можно вывести на экран монитора и распечатать на принтере.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Жана Айтпаева, рентген-комплекс функционален, просто и удобен в работе. Исследование занимает мало времени, а снимки и описание по внутренней сети направляются на станцию врача-рентгенолога или доктору, который назначил исследование.

– Специалист может просмотреть их на мониторе своего рабочего компьютера. Благодаря этому время постановки диагноза значительно сокращается. Снимки хранятся в архиве компьютера и могут использоваться в любое время, - рассказал Жан Айтпаев.

Новое оборудование улучшит качество обследования пациентов, в том числе за счёт увеличения пропускной способности. Кроме быстрой работы станции, в больнице будут функционировать два рентген-кабинета, причём один из них – круглосуточный. Со временем оборудование включат в систему Единого радиологического информационного сервиса, которая создана в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и объединяет рабочие места врачей-рентгенологов юга Тюменской области.

В случае необходимости специалисты могут направлять снимок коллегам из других тюменских больниц, чтобы оценить результаты исследования. Это важно потому, что в областной больнице № 3 медицинскую помощь оказывают большому количеству пациентов. А современные технологии позволяют точно планировать и прогнозировать лечение, согласовывать его с иногородними специалистами с помощью телемедицины и повышать качество медицинской помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU