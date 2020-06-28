2020-06-28T20:32:17+03:00
Экономика

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдёт при поддержке Минприроды РФ

Программа ТНФ-2020 уже определена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Пресс-служба Тюменского нефтегазового форумаФото: Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума
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Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдёт при поддержке Министерства природы и экологии РФ. Двухстороннее соглашение о сотрудничестве при проведении ТНФ подписано Правительством Тюменской области и Минприроды РФ. Ведомство неоднократно поддерживало Форум, но в качестве соорганизатора вместе с региональным Правительством выступит в этом году впервые. Это значит, что со стороны органов федеральной власти Форуму будет оказана серьёзная поддержка в формировании актуальной повести мероприятия.

Подписанное соглашение означает взаимный обмен опытом, консультативную и информационную поддержку, содействие в привлечении к участию в ТНФ российских и иностранных компаний в сфере добычи, транспортировки, переработки углеводородов. Как отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, Форум – площадка формирования национальной и мировой повестки в области экологии и недропользования.

На очередном заседании программного комитета Форума, которое прошло в правительстве Тюменской области, организаторы обсудили предварительную программу мероприятия новым составом. Были утверждены ключевые темы, которые лягут в основу ТНФ 2020:

- «Будущее сегодня: новые возможности отрасли»;

- «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли»;

- «Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие»;

- «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний»;

- «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и

ТЭК»;

- «HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях»;

- «Обустройство наземной инфраструктуры месторождений».

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня, которое собирает более 2 тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В 2020 году ТНФ пройдет 22-24 сентября на площадке Тюменского Технопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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