Поисковики Тюменской области устанавливают судьбу солдата онлайн

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:34:38+03:00

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Тюменские поисковики продолжают работать с архивами в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата. Онлайн». Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра, с апреля по июнь 2020 в Тюменское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» поступило более 260 заявок. Все они касались уточнения судеб участников Великой Отечественной войны. На текущий момент поисковики обработали и дали ответ 185 тюменцам.

Чтобы принять участие во всероссийском проекте «Судьба солдата. Онлайн», нужно заполнить анкету-запрос на сайте «Поискового движения России»: рф-поиск.рф/page/23/. Затем поисковики обрабатывают заявки, уточняют место захоронения солдата и уточняют информацию о наградах бойцов через архивы и военные комиссариаты.

Архивно-мемориальная работа в Тюменской области ведётся систематически с 2003 года. Поисковики принимают запросы в общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны «Чтобы помнили». За семнадцать лет тюменцы обработали более 2 тысяч заявок от населения.

Приемная работает в областном поисковом центре, в передвижном формате в дни памятных дат, а также в онлайн-формате на странице в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU