2020-06-28T20:31:56+03:00
Здоровье

В Ишиме снизилась смертность от онкопатологий благодаря работе Центра амбулаторной помощи

Консультации и лечение получают около пяти тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Жанна СтрижакФото: Жанна Стрижак
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Снижение смертности от новообразований – одна из задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этого проекта в Ишиме полгода назад создали Центр амбулаторной онкологической помощи. В нём получают врачебные консультации и лечение около 5 тысяч онкобольных Ишима, Ишимского района и ещё семи районов юга Тюменской области.

В период с января по июнь центр посетили более 1,6 тысячи человек. За этот период 280 пациентам провели на месте химиотерапию, тогда как раньше для лечения им приходилось ездить в Тюмень. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря возможности обследоваться на базе областной больницы № 4 количество направлений пациентов в «Медицинский город» на дообследование снизилось с 589 до 343 человек.

Раннее выявление онкозаболеваний – одна из функций Центра амбулаторной онкологической помощи. С января по май 2020 года врачи провели почти 37 тысяч онкоскринингов, среди которых маммография, УЗИ органов малого таза, ПСА у мужчин, КТ органов грудной клетки, ФГДС и колоноскопия, флюорография, обследования в кабинетах раннего выявления заболеваний. Онкопатологию выявили у 46 человек, диагноз им поставили впервые.

В больнице есть возможность не только обследоваться, принимать химиотерапию, но и получать паллиативную помощь. Чтобы лечить тяжёлых пациентов, в медучреждении организовано 27 коек паллиативной помощи и 32 сестринского ухода. Возможностью получить медпомощь в стационаре с начала 2020 года воспользовались 524 пациента. Ещё 698 паллиативным больным оказали помощь амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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