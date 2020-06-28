2020-06-28T18:19:25+03:00
Общество

Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»

Всего в картотеке зарегистрировано 746 дошколят и школьников
Руслан Савинов
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Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»Фото: pixabay.com
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Читатели Заводоуковской детской библиотеки примут участие в акции «Летняя библиокопилка». Мероприятие стартовало с 23 июня.

Как пояснила корреспонденту информагентства «Тюменская линия» библиотекарь Виктория Захарова, итоги акции подведут в конце августа.

- Всем ученикам с 1 по 9 классы на летние каникулы дается список для чтения. В каждой школе, на каждой ступени обучения количество заданных произведений разное, кто-то читает часть, кто-то всё, что задано, кто-то берет дополнительную литературу по своим интересам, - уточнила она.

П ословам Захаровой, все сведения о взятых школьниками за лето книгах отдельно фиксируем. На основании этих сведений потом и будут подведены итоги.

- Ребята, прочитавшие самое большое количество произведений, получат именные сертификаты, - подвела итог Виктория Захарова.

Всего в картотеке зарегистрировано 746 дошколят и школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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