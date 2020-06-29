Тюменка перевела неизвестному почти сто тысяч рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:11:09+03:00

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В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина заявила, что с ее банковского счета неизвестные похитили 87 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что на мобильный телефон ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил ей, что электронной системой защиты замечены попытки несанкционированного снятия денежных средств мошенниками со счета.

– Собеседник предложил клиентке способ, как обезопасить ее сбережения. Введя в заблуждение 32-летнюю женщину, мнимый банковский сотрудник выведал реквизиты ее банковской карты. Итогом общения стало СМС-оповещение о снятии с карты девушки 87 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Полиция города настоятельно рекомендуют гражданам не доверять неизвестным людям информацию ваших личных банковских данных. Сотрудники банков никогда не звонят держателям карт по вопросам обнаружения подозрительных переводов, снятий и других операций, в случае необходимости банк сам заблокирует пластиковую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU