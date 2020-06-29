2020-06-29T08:12:22+03:00
Происшествия

В Тюмени участились кражи велосипедов

Злоумышленники зачастую снимают колеса
Вадим Бегун
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В Тюмени участились кражи велосипедов. Фото - pixabay.com.В Тюмени участились кражи велосипедов. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что с велосипеда, пристегнутого запорным устройством в подъезде многоквартирного дома, неизвестный похитил колеса.

31-летний потерпевший пояснил прибывшей на место вызова следственно-оперативной группе, что свой двухколесный транспорт он припарковал на ночь, как обычно, в подъезде собственного дома, используя велотросик.

– Утром молодой человек обнаружил, что с его имущества сняты колеса. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции призывают граждан бережно и внимательно относиться к сохранности своего имущества и напоминают, что соблюдение простых правил позволит сохранить ваше имущество или свести к минимуму совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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