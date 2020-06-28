2020-06-28T17:39:41+03:00
Здоровье

В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник

Рассказываем, где пройдёт ремонт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиникВ 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиникФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Капитальный ремонт пройдёт в 2020 году в разных поликлиниках Тюменской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, единственная проблема – в эпидемиологической обстановке, которая вносит свои корректировки в сроки проведения ремонта. Поэтому жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

Так, в отделении городской поликлиники №3 на ул. Полевая проведут перепланировку помещений – по стандартам и принципам бережливого производства. Здесь заменят коммуникации, электросети и полностью поменяют внутреннее убранство. При этом отделение закрывать не будут: ремонт проводится в текущем режиме работы медорганизации.

На фасаде городской поликлиники №13 продолжается замена фасадов – скоро здание обретёт красивый вид. Кроме того, капитальные ремонты пройдут в двух корпусах поликлиники №6 – на улицах Пушкина и Рижской, а ещё отремонтируют один из корпусов Перинатального центра на ул. Даудельной.

На территории ОКБ№1 (ул. Котовского) проведут работы по благоустройству. Также отремонтируют винзилинскую поликлинику, здание инфекционной больницы в Нижней Тавде и приёмного отделения Областной больницы №4 в Ишиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник
Глазки ялуторовских ребятишек спасёт новый автоматический рефрактометр
Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%
В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировки
В детском стационаре ОКБ№2 появилось уникальное офтальмологическое оборудование
Где в Тюмени сдать клеща на анализ?
В Исетском районе появится частная сыроварня
В Голышмановском районе появится новый двухэтажный детский сад
Жители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ России
Аграрии Заводоуковского района активно изучают новые сорта сельскохозяйственных культур
По отдалённым деревням и сёлам Нижнетавдинского района колесит передвижной ФАП
Тюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежи
В Ярковский район завезли партию племенных нетелей с высоким потенциалом
К сентябрю 2021 года в Тюмени построят новый детский сад
В сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыха
Тюменскому разведчику Николаю Кузнецову посвятили выставку в Екатеринбурге
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июня 2020 года составило почти три тысячи человек
Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции
Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
Школьница из Тюмени изобрела робота-логопеда
В Тюменской области активно восстанавливают леса
Три компьютерных томографа для диагностики коронавируса работают в Тюменской области
Тюменскую общественность приобщили к безопасности на дорогах
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени
Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию