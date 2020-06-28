28 Июнь 2020 2020-06-28T17:39:41+03:00

В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник Фото: Татьяна Коркина

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Капитальный ремонт пройдёт в 2020 году в разных поликлиниках Тюменской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, единственная проблема – в эпидемиологической обстановке, которая вносит свои корректировки в сроки проведения ремонта. Поэтому жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

Так, в отделении городской поликлиники №3 на ул. Полевая проведут перепланировку помещений – по стандартам и принципам бережливого производства. Здесь заменят коммуникации, электросети и полностью поменяют внутреннее убранство. При этом отделение закрывать не будут: ремонт проводится в текущем режиме работы медорганизации.

На фасаде городской поликлиники №13 продолжается замена фасадов – скоро здание обретёт красивый вид. Кроме того, капитальные ремонты пройдут в двух корпусах поликлиники №6 – на улицах Пушкина и Рижской, а ещё отремонтируют один из корпусов Перинатального центра на ул. Даудельной.

На территории ОКБ№1 (ул. Котовского) проведут работы по благоустройству. Также отремонтируют винзилинскую поликлинику, здание инфекционной больницы в Нижней Тавде и приёмного отделения Областной больницы №4 в Ишиме.

ИСТОЧНИК KP.RU