2020-06-29T05:40:24+03:00
Общество

У рынка «Южный» в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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У рынка «Южный» в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.У рынка «Южный» в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 29 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет у рынка «Южный», а с 8.00 до 17.00 – на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Ленинградской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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