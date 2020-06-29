2020-06-29T05:00:31+03:00
Общество

Погода на 29 июня в Тюмени: дождь на целый день

Весь день будет облачным
Вадим Бегун
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В Тюмени целый день будет идти дождь. Фото - pixabay.com.В Тюмени целый день будет идти дождь. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 29 июня, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. На протяжении всего дня ожидается дождь, который вечером ослабнет.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 12-14. Вечером столбики термометров покажут 9 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: «На Тихона солнце идет тише». Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое.

В этот день устраивали пир для тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди были очень нужны, потому что: "Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка". Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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