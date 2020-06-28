2020-06-28T17:11:08+03:00
Общество

В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировки

Молодёжи помогают трудоустроиться и повысить конкурентоспособность на рынке труда
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировкиВ Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировкиФото: Татьяна Коркина
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Службы занятости населения Тюменской области активно помогают трудоустроиться молодёжи и повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Специально для молодых специалистов, у которых нет опыта работы по полученной специальности, в Тюменской области уже 11 лет организуется программа стажировки. Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, молодые специалисты могут пройти стажировку как в государственных и муниципальных учреждениях, так и у индивидуальных предпринимателей.

В программе стажировки могут принять участие:

- выпускники вузов и ссузов (в течение года с даты выдачи документа об образовании или о квалификации, не имеющий опыта работы по полученной или родственной профессии_;

- соискатели (в течение трёх лет с даты выдачи документа об образовании или о квалификации, не имеющий трудового стажа по полученной или родственной профессии);

- студенты (которые учатся на «очке» в вузах и ссузах на последнем курсе или те, кто учатся на последних курсах по программе специалитета, бакалавриата, и на 1,2 курсе по программам магистратуры). Главное – получить ходатайство образовательной о направлении на стажировку.

Во время стажировки работодатель выплачивает зарплату в размере не менее 12200 рублей в месяц. За стажёром закрепляется наставник, который руководит процессом, учитывает и контролирует работу стажёра. Общая продолжительность стажировки – 3 месяца.

Отметим, что в 2019 году стажировку прошли 219 молодых специалистов на более 80 предприятиях и учреждениях. Рабочие места создали по более чем по 55 профессиям, основные из которых: «бухгалтер», «маляр», «менеджер», «педагог», «повар», «программист», «слесарь по ремонту автомобилей», «экономист», «юрист», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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