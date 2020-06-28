2020-06-28T16:55:02+03:00
Здоровье

В детском стационаре ОКБ№2 появилось уникальное офтальмологическое оборудование

Оно закуплено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
Изменить размер текста:

В офтальмологическом отделении детского стационара Областной клинической больнице №2 появился новый прибор для обследование глазного дна. Цифровая широкоугольная ретинальная камера стоимостью около 13 млн рублей (средства федерального и областного бюджета) закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, камеру можно использовать пациентам любого возраста, но в основном она будет обследовать младенцев, родившихся раньше срока.

Нормальное формирование сосудов сетчатки глаза у плода завершается к 40-й неделе беременности, то есть как раз к рождению младенца. Однако, если ребёнок появляется раньше срока, то может наступить состояние «ретинопатия недоношенных». Как рассказала врач-офтальмолог ОКБ№2 Елена Павлова, когда сетчатка незрелая, в ней продолжается рост сосудов. Но свет и кислород могут отрицательно повлиять на этот рост.

– В таких случаях возможны воспаление и отек сетчатки. Мы выделяем пять степеней ретинопатии недоношенных - от минимальных изменений сетчатки и вплоть до ее полной отслойки. В последнем случае риск потери зрения максимальный, - отметила офтальмолог.

На обследование ретинальной камерой младенцев, родившихся на сроке в 35 недель, направляют на четвёртую неделю после рождения. При необходимости ведут динамическое наблюдение до тех пор, пока формирование сосудов сетчатки не закончится или не станет ясно, что малышу нужна операция.

- Обследование ретинальной камерой – процесс практически безболезненный. Малышам закапывают в глазки препарат, расширяющий зрачки. Потом при помощи камеры фотографируют глазное дно, и все – врач может делать выводы, в каком состоянии сетчатка глаза. Но крошки, конечно, все равно пугаются непонятных ощущений, плачут. К счастью, обследование длится всего пару минут. И малыш отправляется обратно на ручки к маме, - рассказала Елена Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Заводоуковска примут участие в акции «Летняя библиокопилка»
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют несколько поликлиник
Глазки ялуторовских ребятишек спасёт новый автоматический рефрактометр
Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%
В Тюменской области для выпускников вузов организуют программу стажировки
В детском стационаре ОКБ№2 появилось уникальное офтальмологическое оборудование
Где в Тюмени сдать клеща на анализ?
В Исетском районе появится частная сыроварня
В Голышмановском районе появится новый двухэтажный детский сад
Жители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ России
Аграрии Заводоуковского района активно изучают новые сорта сельскохозяйственных культур
По отдалённым деревням и сёлам Нижнетавдинского района колесит передвижной ФАП
Тюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежи
В Ярковский район завезли партию племенных нетелей с высоким потенциалом
К сентябрю 2021 года в Тюмени построят новый детский сад
В сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыха
Тюменскому разведчику Николаю Кузнецову посвятили выставку в Екатеринбурге
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июня 2020 года составило почти три тысячи человек
Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции
Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
Школьница из Тюмени изобрела робота-логопеда
В Тюменской области активно восстанавливают леса
Три компьютерных томографа для диагностики коронавируса работают в Тюменской области
Тюменскую общественность приобщили к безопасности на дорогах
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени
Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию