2020-06-28T16:44:28+03:00
Общество

Где в Тюмени сдать клеща на анализ?

Можно ли извлекать паразита самостоятельно?
Руслан Савинов
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Где в Тюмени сдать клеща на анализ?Где в Тюмени сдать клеща на анализ?Фото: pixabay.com
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Уже 15885 тюменцев обратились в текущем сезоне с укусами клещей в больницу. Основная опасность членистоногих в том, что они являются переносчиками серьезных заболеваний.

Итак, по данным областного Роспотребнадзора, после обнаружения присосавшегося клеща нужно срочно извлечь его.

- Так как болезнетворные микроорганизмы попадают в организм человека сразу со слюной. А после того, как кровь поступает в организм клеща, увеличивается скорость размножения вирусов и бактерий, а следовательно растет и опасность заражения, - пояснили врачи корреспонденту издания «АиФ - Западная Сибирь».

Паразита можно удалить самостоятельно: для этого его нужно захватить как можно ближе ко рту пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами. Далее, держа строго перпендикулярно к коже, повернуть тело клеща вокруг оси и вытянуть. После этого уберите членистоногого в емкость, на дно положите смоченный водой ватный диск. В таком виде клеща нужно доставить на исследование.

Уточним, что анализ на энцефалит, борролеоз (она же болезнь Лайма) и еще два заболевания (анаплазмоза и эрлихиоза) делают в нескольких местах.

- Основных два: ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» (ул. Республики, 147, тел. регистратуры 28-99-90) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (ул. Холодильная, 57, корп. 1, тел. регистратуры 56-79-90), - напоминают тюменцам медработники.

Однако анализ не бесплатный. Стоимость исследования в лаборатории колеблется от 300 до 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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