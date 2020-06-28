2020-06-28T16:33:00+03:00
Экономика

В Исетском районе появится частная сыроварня

Предприниматель получила поддержку по программе «Самозанятость»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Выпускница Школы социального предпринимательства Татьяна Нохрина приступила к созданию собственного проекта «Исетская коза». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в апреле 2020 женщина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, получила поддержку по программе «Самозанятость» и закупила оборудование для производства сыра.

В прошлом году Татьяна обучалась в Школе социального предпринимательства, просчитала свой проект и, по направлению «Инвестиционного агентства Тюменской области», отправилась на стажировку в село Луговое, в ремесленную мастерскую «Сырник». Владелица предприятия Ирина Катерушина познакомила Татьяну с ассортиментом, технологическими процессами и разрешила ей поучаствовать в приготовлении сыра. Готовый сыр дегустировали тоже вместе.

Сейчас предпринимательница отрабатывает рецептуры. В хозяйстве сейчас три взрослых козы и молодой козлик на племя. Продукцию собственного производства Татьяна планирует продавать в Исетске и Тюмени, а пока она планирует запустить производство молодых и полутвёрдых сыров, творога из козьего и коровьего молока. В перспективе Татьяна планирует развивать агротуризм в родном селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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