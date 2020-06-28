2020-06-28T16:14:44+03:00
Общество

В Голышмановском районе появится новый двухэтажный детский сад

Образовательное учреждение расположится в селе Евсино
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУС Тюменской областиФото: ГУС Тюменской области
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В Тюменской области заключён контракт на строительство детского сада, который появится в селе Евсино Голышмановского района. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в двухэтажном здании площадью 1320 квадратных метров проектной мощностью на 50 мест расположатся три группы для детей младшего и старшего возраста, а также все необходимые помещения.

Когда детский сад будет благоустроен, во дворе появятся три групповые площадки с теневыми навесами, спортивная площадка с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, малые архитектурные формы. Здесь же обустроят проезды и тротуары.

Планируется, что строительные работы будут завершены в конце 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени заключен контракт на строительство еще одного детского сада в микрорайоне Плеханово. Второе дошкольное учреждение появится в районе улицы Кремлевской. Контракт на строительство дошкольного учреждения заключили 20 апреля. Возведением объекта будет заниматься ООО «Завод ЖБИ-3». В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам на участке.

– Детский сад проектной мощностью 260 мест рассчитан на 14 групп, включая ясельную группу. В здании предусмотрены все необходимые специализированные помещения для занятий с детьми: физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи, кабинет рисования, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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