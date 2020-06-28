Аграрии Заводоуковского района активно изучают новые сорта сельскохозяйственных культур

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:34:16+03:00

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В посевную 2020 года на полях Заводоуковского городского округа появляются новые сорта сельскохозяйственных культур. Специалисты считают, что селекция обеспечивает 50% прироста, а поэтому на базе хозяйств округа каждый год закладываются производственные опыты. Это позволяет аграриям получить достоверные сведения о сортах и сделать выводы, целесообразно ли использовать те или иные технологии на собственных посевах.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на опытных делянках ЗАО «Центральное» возделывают различные сорта культур для изучения их возможности роста и развития, сравнительных данных по вегетации и урожайности. В 2020 году опытные делянки посеяны по таким сортам пшеницы, как «Аквилон», «Буран», «Макомера» и «Каликсо». Характеристики этих сортов планируется сравнить с самым популярным сортом – «Икар».

Опыты предыдущих лет уже дали свои плоды. Например, сортом гороха «Саламанка», который показал неплохие характеристики», в этом году засеяли 707 гектаров. А ещё в нынешнюю посевную из новинок высадили сорт рапса «Оредеж-5» и лён сорта «Северный». Для кормовых целей в Алтайском крае закупили просо посевное – «Саратовское 10». В общем, аграрии постоянно ищут и изучают новые культуры и сорта.

В общей сложности аграрии Тюменской области каждый год высеивают более 5 сортов пшеницы: «Икар», «Омская-36», «Новосибирская 31», «Новосибирская 41», «Ирень». Самую большую площадь посева пшеницы занимает сорт «Икар». Выращивают ячмень сортов «Абалак», «Ача», «Челябинский 99», «Биом», овёс сортов «Отрада», «Талисман», «Мегион» и «Фома» и горох сортов «Ямальский», «Ямал», «Кумир», «Саламанка».

ИСТОЧНИК KP.RU