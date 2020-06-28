По отдалённым деревням и сёлам Нижнетавдинского района колесит передвижной ФАП

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:21:47+03:00

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Жители Нижнетавдинского района находятся под постоянным контролем медицинских работников, благодаря наличию передвижного фельдшерско-акушерского пункта, который курсирует по отдалённым деревням и сёлам. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ФАПы были закуплены благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

Мобильная бригада побывала в деревнях Маслянка, Ивашкина и Вершина, где на приёме побывали около 50 пациентов. Среди выявленных заболеваний – болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Нескольким пациентам рекомендовали пройти дополнительное обследование в связи с подозрением на онкозаболевания. В общей сложности, специалисты побывали в 35 населённых пунктах. Пациенты мобильного ФАП (а это около 500 пациентов) смогут сдать анализы, пройти электрокардиографию и ультразвуковое обследование, получить консультацию узких специалистов, в т.ч. онлайн.

По словам главного врача областной больницы №15 Анатолия Смоляренко, речь идёт не просто от отдалённых, но и о малонаселённых территориях, где нет стационарных ФАПов. Там живут люди, у которых есть хронические заболевания, и они имеют право на качество медицинской помощи.

- Наши стационарные ФАПы оснащены современной медицинской техникой, подключены к интернету и обеспечивают пациентам возможность онлайн-консультаций как с узкими специалистами нашей больницы, так и со специалистами ОКБ №1. А ФАП на колесах обеспечивает те же возможности жителям отдаленных сел и деревень, - отметил Анатолий Смоляренко.

Мобильный ФАП – это маленькая больница на колёсах. Техническое оснащение ФАПа позволяет экспресс-методом определить уровень сахара, сделать кардиограмму, провести ультразвуковое обследование, взять цитологические мазки и измерить давление. А ещё здесь можно проводить кольпоскопию, которая позволяет выявлять рак шейки матки на ранних стадиях.

Отметим, что в Нижнетавдинском районе всего 78 населенных пунктов. ФАПы на колесах обслуживают те районы, где нет стационарных ФАПов. В таких селах и деревнях живут около 1863 человек, из них 352 ребенка и 590 людей пенсионного возраста. С помощью программы развития первичного здравоохранения все они смогут, не выезжая из родной деревни, пройти комплексное обследование, получить консультации узких специалистов и скорректировать лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU