2020-06-28T14:37:45+03:00
Экономика

В Ярковский район завезли партию племенных нетелей с высоким потенциалом

50 голов размещены в специально подготовленном помещении
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: agrarii.comФото: agrarii.com
Изменить размер текста:

Новая партия высокопродуктивного скота отечественной селекции поступило на последней декаде мая и в середине июня в село Щетково Ярковского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, племенные нетели с высоким генетическим потенциалом прибыли из Свердловской области на молочно-товарную ферму сельскохозяйственного производственного кооператива «Артамоновский». Это скот чёрно-пестрой породы, знаменитой высокими надоями 5,5-9 тысяч тонн молока за 305 дней лактации и неприхотливой к кормам и условиям содержания.

Сейчас 50 нетелей глубокой стельности и средней живой массой 625 килограммов размещены в специально подготовленном для них помещении. Стадо «ремонтируют» в рамках борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Часть затрат на покупку животных будет субсидироваться из областного бюджета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что первый приплод крупного рогатого скота породы абердин-ангусская появился на площадке ООО «Согласие» в Юргинском районе. Это новое для себя направление организация реализует с 2018 года. В короткие сроки здесь построили откормочную площадку и приобрели первую партию телок и нетелей – почти 380 голов. Сегодня тут содержится около 400 голов за счет появления первых телят уже на юргинской земле. Абердин-ангусская порода отличается нежностью, сочностью, «мраморностью» мяса, легкими отелами, высокой плодовитостью, устойчивой наследственностью и высокой приспосабливаемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Голышмановском районе появится новый двухэтажный детский сад
Жители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ России
Аграрии Заводоуковского района активно изучают новые сорта сельскохозяйственных культур
По отдалённым деревням и сёлам Нижнетавдинского района колесит передвижной ФАП
Тюменцы поблагодарят наставников и расскажут о достижениях молодежи
В Ярковский район завезли партию племенных нетелей с высоким потенциалом
К сентябрю 2021 года в Тюмени построят новый детский сад
В сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыха
Тюменскому разведчику Николаю Кузнецову посвятили выставку в Екатеринбурге
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июня 2020 года составило почти три тысячи человек
Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции
Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
Школьница из Тюмени изобрела робота-логопеда
В Тюменской области активно восстанавливают леса
Три компьютерных томографа для диагностики коронавируса работают в Тюменской области
Тюменскую общественность приобщили к безопасности на дорогах
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени
Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию