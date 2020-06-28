В Ярковский район завезли партию племенных нетелей с высоким потенциалом

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:37:45+03:00

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Новая партия высокопродуктивного скота отечественной селекции поступило на последней декаде мая и в середине июня в село Щетково Ярковского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, племенные нетели с высоким генетическим потенциалом прибыли из Свердловской области на молочно-товарную ферму сельскохозяйственного производственного кооператива «Артамоновский». Это скот чёрно-пестрой породы, знаменитой высокими надоями 5,5-9 тысяч тонн молока за 305 дней лактации и неприхотливой к кормам и условиям содержания.

Сейчас 50 нетелей глубокой стельности и средней живой массой 625 килограммов размещены в специально подготовленном для них помещении. Стадо «ремонтируют» в рамках борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Часть затрат на покупку животных будет субсидироваться из областного бюджета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что первый приплод крупного рогатого скота породы абердин-ангусская появился на площадке ООО «Согласие» в Юргинском районе. Это новое для себя направление организация реализует с 2018 года. В короткие сроки здесь построили откормочную площадку и приобрели первую партию телок и нетелей – почти 380 голов. Сегодня тут содержится около 400 голов за счет появления первых телят уже на юргинской земле. Абердин-ангусская порода отличается нежностью, сочностью, «мраморностью» мяса, легкими отелами, высокой плодовитостью, устойчивой наследственностью и высокой приспосабливаемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU