К сентябрю 2021 года в Тюмени построят новый детский сад

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:25:34+03:00

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В Тюменской области продолжаются подготовительные работы по строительству детского сада на Московском тракте в Тюмени. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, детсад проектной мощностью 330 мест расположится в центре жилой застройки. Общая площадь здания 5,8 тысяч квадратных метров, здесь разместится 14 групп, в т.ч. и ясли. Контракт на строительство заключён 19 мая.

Детский сад запроектирован со всеми необходимыми помещениями: медицинским и пищевым блоками, залом для занятий физкультурой, кабинетами рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий. При этом, когда будут строить садик, подрядчик сохранит на участке 2/3 деревьев и кустарников, которые находятся за границами стройплощадки. Сейчас определено точное количество деревьев для получение порубочного билета, рассчитана сумма взноса для компенсационного озеленения.

Помимо этого, по проекту на этапе благоустройства около детсада высадят 31 дерево, включая 15 клёнов, 16 лип, 36 кустов сирени и 996 кустов сирени. Завершится строительство в конце сентября 2021 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени заключён контракт на строительство детского сада в районе жилого комплекса «Кристалл». Сдать его планируют в октябре 2021 года. Здание проектной мощностью 240 мест включит в себя три ясельные группы, всего же здесь разместятся 14 групп.

ИСТОЧНИК KP.RU