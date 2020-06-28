2020-06-28T14:14:50+03:00
Общество

В сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыха

Конкурсный отбор на получение субсидий проводил департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыхаВ сёлах Тюменской области появятся спортивные площадки и зоны отдыха
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В сёлах Тюменской области началась реализация собственных проектов, которые направлены на благоустройство территорий с участием государственной поддержки. Субсидии предоставлены в рамках реализаций мероприятий проекта «Благоустройство сельских территорий», который включён в направление «Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Конкурсный отбор на получение субсидий проводил департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Один из победителей – администрация посёлка Боровский – уже проводит работы по реализации проектов. Например, скоро здесь появится площадка для занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом для людей-инвалидов. Кроме того, обустроят пешеходную дорожку. Общая стоимость проектов – более 3 млн рублей. Большую часть средств (более 2 млн рублей) составит субсидия, ещё более 900 тысяч выделит местный бюджет и 21 тысячу рублей составят внебюджетные источники. В реализации проекта поучаствуют 57 местных жителей.

В 2020 году в рамках государственной программы реализуют 42 проекта по благоустройству сельских территорий. В разных районах появятся обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные тротуары, а ещё модернизируют уличное освещение. Общая стоимость проектов составит почти 71 миллион рублей, из них средства субсидии — 45,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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