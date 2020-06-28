Тюменскому разведчику Николаю Кузнецову посвятили выставку в Екатеринбурге

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Выставку, посвященную тюменскому разведчику Николаю Кузнецову, открыли в Екатеринбурге 24 июня.

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», в Год памяти и славы Екатеринбург представил выставку в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история».

Интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» расскажет об истории подвигов разведчика в тылу под маской немецкого офицера. За что же Николай Кузнецов заслужил титул «Разведчик №1»?

- Кузнецов круче Джеймса Бонда. Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владеющий несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР, - рассказала директор парка «Россия - моя история» Наталья Прошина.

Она отметила, что экспозиция была подготовлена одной из ведущих музейных фирм из Дании с использованием материалов Музея разведчика в Талице.

Для тех, кто не знал, напомним, что яркая история подвига тюменского разведчика легла в основу создания образа Штирлица и других советских кинематографических героев.

ИСТОЧНИК KP.RU