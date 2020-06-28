2020-06-28T12:20:20+03:00
Общество

Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции

Юрий считает неконструктивной позицию тех, кто игнорирует голосование
Руслан Савинов
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Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позицииПредставитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции
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Член Общественной палаты Тюменской области Юрий Даровских не испугался дождливой погоды: он пришел выразить гражданскую позицию на избирательный участок в школе 69.

- Речь идет не только о сиюминутных поправках, но и о социально-экономических, общественно-политических моментах, в том числе о внешней безопасности нашего государства и его территориальной целостности. Поэтому выражение своей воли и позиции играет важную роль для всех, способствует развитию нашей государственности, - считает Юрий Даровских

Юрий считает неконструктивной позицию тех, кто игнорирует голосование:

- Когда дискутируешь с подобными людьми и задашь вопрос о том, что нужно делать для того, чтобы жить лучше, то, как правило, слышишь ответ: «А мы ничего не предлагаем». Такая позиция вызывает сочувствие, ведь для того, чтобы что-то изменить, нужно обязательно что-то делать, - привел пример Даровских.

Добавим, что на избирательном участке № 2058, по словам секретаря участковой избирательной комиссии Инги Иванчиной, количество участников голосования было примерно одинаковым во все предыдущие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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