2020-06-28T12:12:01+03:00
Общество

Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании

Александра Зубарева поделилась своими впечатлениями
Руслан Савинов
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Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосованииЮная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
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Молодая жительница Тюмени Александра Зубарева уверена, что голосование по поправкам к Конституции РФ – важное мероприятие в жизни страны. Она также полагает, что долг каждого гражданина – принять в нем участие, что она и сделала впервые приняла в своей жизни.

На голосование, первое социально важное событие в ее жизни, на избирательный участок № 2037 Тюмени Александра пришла в сопровождении мамы Ольги Камильевны. Известно, что в этом году 18-летняя Александра Зубарева с красным дипломом завершила обучение в Тюменском колледже производственных и соцтехнологий

– Мы воспитываем патриотов нашей страны и стараемся, чтобы в такие ответственные моменты они всегда участвовали в голосовании, - пояснила Ольга Камильевна.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции России будет проходить в Тюменской области и во всех регионах страны до 1 июля. Избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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