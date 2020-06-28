Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
Молодая жительница Тюмени Александра Зубарева уверена, что голосование по поправкам к Конституции РФ – важное мероприятие в жизни страны. Она также полагает, что долг каждого гражданина – принять в нем участие, что она и сделала впервые приняла в своей жизни.
На голосование, первое социально важное событие в ее жизни, на избирательный участок № 2037 Тюмени Александра пришла в сопровождении мамы Ольги Камильевны. Известно, что в этом году 18-летняя Александра Зубарева с красным дипломом завершила обучение в Тюменском колледже производственных и соцтехнологий
– Мы воспитываем патриотов нашей страны и стараемся, чтобы в такие ответственные моменты они всегда участвовали в голосовании, - пояснила Ольга Камильевна.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции России будет проходить в Тюменской области и во всех регионах страны до 1 июля. Избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU