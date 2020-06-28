Школьница из Тюмени изобрела робота-логопеда

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:05:17+03:00

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Школьница 10 класса в Тюмени Маргарита Кадочникова разработала устройство для помощи детям с нарушениями речи. Свое устройство она назвала Логороботом

Проект Маргарита успешно защитила в областном Центре робототехники. Сообщается, что устройство рассчитано на дошкольников 3-5 лет. Оно состоит из двух модулей: блок для распознавания речи ребенка и развивающая игра на скорость реакции и развитие мелкой моторики.

Работает это так: устройство произносит слово, ребенок его повторяет, а робот распознает: правильно или нет. Отмечается, что все действия сопровождаются голосовыми указаниями.

- Нарушения речи у современных детей встречаются все чаще. Загруженность логопедов растет, что приводит к нехватке специалистов в этой области. Другая проблема - низкая мотивация к занятиям часто из-за устаревших инструментов и отсутствия игровой составляющей, а ведь это очень важно при работе с детьми, - сообщила Маргарита Кадочникова.

Добавим, что в дальнейшем школьница планирует дополнить устройство дисплеем, где будет показано правильное расположение языка и губ при произношении.

ИСТОЧНИК KP.RU