В Тюменской области активно восстанавливают леса

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:43:36+03:00

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В Тюменской области продолжается работа по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, главная цель проекта – восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов, сохранить леса за счёт увеличения объёмов их восстановления и снижения ущерба от пожаров. Когда в прошлом году проект стартовал, специалисты восстановили 7 тысяч гектаров леса, а в этом году площади лесовосстановления составят более 7,6 тысяч гектаров.

На 1 июня работы по лесовосстановлению выполнены на площади более 2,7 тысяч гектаров, из которых 1,85 тысяч гектаров – искусственные посадки леса. Почти 51 гектар – это посадки, которые компенсировали вырубленные из-за строительства леса, ещё 870 гектаров – площади, на которых специалисты вносили удобрения, очищали лес от сорняков, 881,3 гектаров – посадки на пустырях, пашнях, то есть там, где не было лесов.

Сейчас искусственное лесовосстановление выполнено на 70% от плана, лесоразведение – на 58%. Специалисты продолжают высаживать лес в северных районах области, оставшийся объём искусственного лесовосстановления выполняет осенью.

Чтобы работы по восстановлению леса проводились качественно, и чтобы снизить ущерб от лесных пожаров, продолжается закупка техники и оборудования в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в 2020 году запланирована покупка 87 единиц техники и 663 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU