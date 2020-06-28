2020-06-28T11:43:36+03:00
Общество

В Тюменской области активно восстанавливают леса

Площади составят более 7,6 тысяч гектаров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области активно восстанавливают леса. Фото: департамент лесного комплекса Тюменской областиВ Тюменской области активно восстанавливают леса. Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюменской области продолжается работа по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, главная цель проекта – восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов, сохранить леса за счёт увеличения объёмов их восстановления и снижения ущерба от пожаров. Когда в прошлом году проект стартовал, специалисты восстановили 7 тысяч гектаров леса, а в этом году площади лесовосстановления составят более 7,6 тысяч гектаров.

На 1 июня работы по лесовосстановлению выполнены на площади более 2,7 тысяч гектаров, из которых 1,85 тысяч гектаров – искусственные посадки леса. Почти 51 гектар – это посадки, которые компенсировали вырубленные из-за строительства леса, ещё 870 гектаров – площади, на которых специалисты вносили удобрения, очищали лес от сорняков, 881,3 гектаров – посадки на пустырях, пашнях, то есть там, где не было лесов.

Сейчас искусственное лесовосстановление выполнено на 70% от плана, лесоразведение – на 58%. Специалисты продолжают высаживать лес в северных районах области, оставшийся объём искусственного лесовосстановления выполняет осенью.

Чтобы работы по восстановлению леса проводились качественно, и чтобы снизить ущерб от лесных пожаров, продолжается закупка техники и оборудования в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в 2020 году запланирована покупка 87 единиц техники и 663 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменскому разведчику Николаю Кузнецову посвятили выставку в Екатеринбурге
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июня 2020 года составило почти три тысячи человек
Представитель Общественной палаты призвал тюменцев к выражению гражданской позиции
Юная тюменка впервые приняла участие в общероссийском голосовании
Школьница из Тюмени изобрела робота-логопеда
В Тюменской области активно восстанавливают леса
Три компьютерных томографа для диагностики коронавируса работают в Тюменской области
Тюменскую общественность приобщили к безопасности на дорогах
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени
Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию