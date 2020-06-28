28 Июнь 2020 2020-06-28T11:03:45+03:00

Тюменскую общественность приобщили к безопасности на дорогах Фото: pixabay.com

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В Тюменской области началось мероприятие по снижению смертности на дорогах - #Стратегия0.

Эксперты отмечают, что особенно опасны для участников движения федеральные автодороги, где автомобилисты допускают превышение скорости, выезды на встречку, нарушение правил обгона. Именно перечисленные нарушения являются главными причинами трагедий на трассах.

- Востребованы предупредительные акции с участием депутатов, глав местных администраций, известных людей проходят в местах придорожного сервиса, на опасных участках дорог и у пешеходных переходов, где уже сбивали людей, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Добавим, что участникам движения вручаются памятки и наглядные материалы, призывающие к ответственному участию в дорожном движении.

ИСТОЧНИК KP.RU