28 Июнь 2020 2020-06-28T10:43:40+03:00

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени

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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сегодня, 28 июня, в Тюмени заявил, что поправки в Конституцию, которые предложили и сформулировали россияне, актуальны и своевременны.

- Конституция - это высший закон страны. И участие в голосовании - важный момент в жизни каждого гражданина. Когда-нибудь дети и внуки спросят тебя: «А что ты делал в этот момент, отдал ли свой голос?» И тот, кому придется ответить «нет», наверное, будет не комфортно себя чувствовать, - поделился мнением с изданием «Тюменская линия» Владимир Якушев.

Он особо подчеркнул, что поправки в Конституцию вступят в силу только в том случае, если получат поддержку россиян:

- Конечно, голосование проходит в непростых условиях. Мы еще не до конца победили пандемию новой коронавирусной инфекции, - заявил Владимир Якушев.

Как отметил глава Минстроя, он считает себя тюменцем:

- Естественно, в свой законный выходной я приехал сюда, чтобы выполнить гражданский долг, - сообщил Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU