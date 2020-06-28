2020-06-28T10:25:41+03:00
Общество

Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»

Работодатель уже не сможет платить сотруднику ниже установленной государством с
Руслан Савинов
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Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
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Более 250 тысяч тюменцев выразили свою гражданскую позицию к четвертому дню голосования по поправкам в Конституцию РФ. Так, на избирательном участке №2250, расположенном на улице Индустриальная 49а, историк и автор соцпроекта «Инклюзивный путь» Тимур Нигматуллин рассказал, почему пришел голосовать.

- Я полностью поддерживаю поправки в Конституцию РФ, считаю, что они являются очень актуальными. Самое главное для себя я бы отметил то, что в Основном законе страны будет запечатлен минимальный размер оплаты труда. Работодатель уже не сможет платить сотруднику ниже установленной государством суммы, - особо отметил тюменец.

Кроме того, Нигматуллина радует, что тюменцы идут на участки активно:

- Люди идут голосовать и самое главное, что у них есть мотивация – выразить свою гражданскую позицию. В Тюмени в эти дни проходит фестиваль «Парад Побед». По городу расположены более 180 точек, - сообщил Тимур.

По его словам, вероятность заразиться коронавирусом на избирательных участках минимальна, так как все меры предосторожности соблюдается и выполняются.

Добавим, что голосование стартовало с 25 июня и продолжится по 1 июля. Избирательные участки ждут тюменцев с 8 утра и до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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