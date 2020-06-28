Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:22:12+03:00

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В Тюмени по спецзаказу Ямала построили новое несамоходное рефрежераторное судно «Тазовчанка». Испытания уже прошли в Салехарде.

Отмечается, что после проведения ходовых испытаний «Тазовчанку» передали заказчику. Новое судно будет способно работать даже в самых суровых условиях.

- Пароход «Тазовчанка» не единственная работа тюменских судостроителей. По заказу Ямальского автономного округа уже были построены два судна на воздушной подушке, - сообщили эксперты корреспонденту издания «Тюменская область сегодня».

Два упомянутых судна вмещали 22 пассажира или более двух тонн груза. Известно, что эксплуатировать тюменские судна можно круглый год в светлое время суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов. Скорость же ветра должна быть до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU